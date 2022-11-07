ООН объявила о создании системы раннего предупреждения о климатических катастрофах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал план действий по созданию системы раннего предупреждения о климатических катастрофах, передает УНН.
Детали
Выступая на климатическом саммите COP27 в городе Шарм-эль-Шейх, Гутерриш сказал, что план предусматривает первоначальные новые целевые инвестиции в размере 3,1 миллиарда долларов в период с 2023 по 2027 год, что составляет примерно 6 процентов от запрошенных 5 миллиардов долларов на финансирование адаптации.
"Уязвимые сообщества в климатических горячих точках ошеломлены каскадными климатическими бедствиями без каких-либо средств предварительного оповещения", - сказал Гутерриш.
"В странах с ограниченным охватом системой раннего оповещения смертность от стихийных бедствий в восемь раз выше, чем в странах с высоким охватом. План действий, запущенный сегодня, определяет путь к исправлению этой ошибки и защите жизней и средств к существованию".
"Азия, Южная и Центральная Америка, жители малых островных государств в 15 раз чаще умирают от климатических бедствий. Эти стихийные бедствия уносят втрое больше людей, чем война. И ситуация ухудшается", - отметил Гутерриш.
Добавим
В настоящее время в Египте проходит COP27, и более 100 лидеров и глав государств принимают участие в глобальном мероприятии, чтобы обсудить пути уменьшения негативных последствий изменения климата и адаптации к его последствиям.