Омеляну предлагают уйти в отставку из-за концессии порта “Южный”

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Друга спроба віддати в приватні руки найбільш прибутковий порт України ДП МТП "Южний" - це передвиборча гонка за залишками держактивів, - вважає відомий український економіст, викладач Одеського національного університету ім.Мечникова Михайло Борисов, передає УНН.

За його словами, аргументація МІУ необхідності концессіонірованія кращого порту країни тим, що "держава - поганий менеджер" не витримує ніякої критики.

"Такі байки - це просто смішно. Сім з десяти найбільших портів світу - державні. З них шість китайських і один сінгапурський. Чому в Китаї, Сінгапурі та інших країнах державні підприємства прибуткові, а у нас кажуть, що держава - неефективний власник? Може, це менеджери в міністерстві погані? Тоді йдіть у відставку, якщо ви такі нездари. Ефективність залежить не від форми власності, а від якості управління та зацікавленості управлінців. Оскільки у нас таке погана якість управління і відсутність зацікавленості в результатах - тому такі байки народу і розповідають ", - пояснив Борисов.

Експерти галузі вважають, що підготовка Мінінфраструктури ТЕО концесії порту "Південний" - це суперечливий крок, яким міністр Володимир Омелян спростував сам себе, оскільки раніше він гарантував, що в "новій" концесії ніхто не буде експериментувати на стратегічних об'єктах на кшталт "Південного". На думку Михайла Борисова, віддавати такі високорентабельні підприємства приватного підприємця - це удар в спину українській економіці.

"Це просто розпродаж країни. Навіть в африканських країнах такого немає. 90% промислових підприємств вже знаходяться в приватній власності. Так що треба все роздати? І що у нас поліпшилося? Ми ж пам'ятаємо приватизацію тієї ж Криворіжсталі. Що змінилося? Нічого. Від цього країні не стало краще. А за недотримання умов приватизації ніхто так і не залучив нових власників до відповідальності ", - підкреслив Борисов.

Він додав, що в нормальній країні питання про передачу в концесію прибуткового і, особливо, стратегічно важливого для держави підприємства, ніхто не ризикнув би навіть озвучити. Оскільки, як вважає експерт, - це ганебні ініціативи для будь-якого цивілізованого уряду.

"Як можна прибуткові державні підприємства комусь віддавати, здавати, продавати? Я цього просто не розумію. Ніякої концесії портів бути не може. Це стратегічна галузь і концессіоніровать її, з моєї точки зору, категорично не можна ", - упевнений експерт.

За словами Борисова, якщо Києву не потрібні державні порти, і столична влада щосили намагаються їх позбутися, є можливість передати ці об'єкти у власність міст.

"Порт не може бути збитковим. Якщо порти державі не потрібні, я вважаю, нехай повертають їх місцевим громадам. Переважна більшість портів України були колись міською власністю. Їх відібрала у міст радянська влада. Радянської влади вже немає - поверніть порти у власність міст ! Але чомусь в Києві не хочуть їх повертати. хочуть продати або так чи інакше за них отримати гроші ", - зазначив Борисов.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підготувало ТЕО передачі ДП МТП "Южний" в концесію. Міністр інфраструктури раніше заявив, що процес передачі держпортів в концесію стримує лише неприйнятий досі новий законопроект "Про концесії". Документ пройшов перше читання в парламенті і викликав хвилю критики серед депутатів і експертів. Одна з причин невдоволення проектом - можливість передавати порти в концесію пріоритетно тим, хто вже користується їх потужностями. В ДП МТП "Южний" тривалий час глибоководні причали і землю використовує компанія Портінвест Ріната Ахметова. На думку депутатів, новий закон "Про концесії" був написаний під інтереси олігархів.

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