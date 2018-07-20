Омеляну предлагают уйти в отставку из-за концессии порта “Южный”

По его словам, аргументация МИУ необходимости концессионирования лучшего порта страны тем, что “государство — плохой менеджер” не выдерживает никакой критики.

“Такие байки — это просто смешно. Семь из десяти наиболее крупных портов мира — государственные. Из них шесть китайских и один сингапурский. Почему в Китае, Сингапуре и других странах государственные предприятия прибыльные, а у нас говорят, что государство — неэффективный собственник? Может, это менеджеры в министерстве плохие? Тогда идите в отставку, если вы такие бездари. Эффективность зависит не от формы собственности, а от качества управления и заинтересованности управленцев. Поскольку у нас такое плохое качество управления и отсутствие заинтересованности в результатах — поэтому такие байки народу и рассказывают”, — пояснил Борисов.

Эксперты отрасли считают, что подготовка Мининфраструктуры ТЭО концессии порта “Южный” — это противоречивый шаг, которым министр Владимир Омелян опроверг сам себя, поскольку ранее он гарантировал, что в “новой” концессии никто не будет экспериментировать на стратегических объектах по типу “Южного”. По мнению Михаила Борисова, отдавать такие высокорентабельные предприятия частнику — это удар в спину украинской экономике.

“Это просто распродажа страны. Даже в африканских странах такого нет. 90% промышленных предприятий уже находятся в частной собственности. Так что надо все раздать? И что у нас улучшилось? Мы же помним приватизацию той же Криворожстали. Что изменилось? Ничего. От этого стране не стало лучше. А за несоблюдение условий приватизации никто так и не привлек новых владельцев к ответственности”, — подчеркнул Борисов.

Он добавил, что в нормальной стране вопрос о передаче в концессию прибыльного и, в особенности, стратегически важного для государства предприятия, никто не рискнул бы даже озвучить. Поскольку, как считает эксперт, — это позорные инициативы для любого цивилизованного правительства.

“Как можно прибыльные государственные предприятия кому-то отдавать, сдавать, продавать? Я этого просто не понимаю. Никакой концессии портов быть не может. Это стратегическая отрасль и концессионировать ее, с моей точки зрения, категорически нельзя”, — уверен эксперт.

По словам Борисова, если Киеву не нужны государственные порты, и столичные власти изо всех сил пытаются от них избавиться, есть возможность передать эти объекты в собственность городов.

“Порт не может быть убыточным. Если порты государству не нужны, я считаю, пусть возвращают их местным общинам. Подавляющее большинство портов Украины были когда-то городской собственностью. Их отобрала у городов советская власть. Советской власти уже нет — верните порты в собственность городов! Но почему-то в Киеве не хотят их возвращать. Хотят продать или так или иначе за них получить деньги”, — отметил Борисов.

Напомним, Министерство инфраструктуры подготовило ТЭО передачи ГП МТП “Южный” в концессию. Министр инфраструктуры ранее заявил, что процесс передачи госпортов в концессию сдерживает лишь не принятый до сих пор новый законопроект “О концессии”. Документ прошел первое чтение в парламенте и вызвал волну критики среди депутатов и экспертов. Одна из причин недовольства проектом — возможность передавать порты в концессию приоритетно тем, кто уже пользуется их мощностями. В ГП МТП “Южный” длительное время глубоководные причалы и землю использует компания Портинвест Рината Ахметова. По мнению депутатов, новый закон “О концессии” был написан под интересы олигархов.