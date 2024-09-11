Олена Зеленська розширює проєкт "Школа супергероїв" для дітей у лікарнях

Перша леді України Олена Зеленська представила унікальний освітній проєкт "Школа супергероїв", який дає можливість дітям продовжувати навчання під час тривалого лікування в лікарнях. Ініціатива, започаткована громадською організацією у 2016 році, завдяки підтримці Зеленської значно розширилася і тепер діє у 16 лікарнях по всій країні. Про це повідомляє Ми-Україна, передає УНН.

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"Наразі в Україні 16 лікарень мають школи супергероїв. І Фундація, створена мною два роки тому, взяла на себе зараз відповідальність створити ще шість осередків. Найперші були в Києві, в Дніпрі, зараз вже є у Вінниці, в Рівному. Ми відкрили нещодавно ще одну в Кривому Розі, в моєму рідному місті. В Одесі працюємо. Хочеться, щоб якомога більше дітей могли продовжувати навчання, поки вони лікуються," — зазначила Зеленська.

Особливістю "Школи супергероїв" є адаптивний підхід до навчання. У цих освітніх просторах діти різного віку отримують найцікавіші уроки з фізики, хімії, математики, навіть для молодших школярів і тих, хто ще не почав навчання у школі.

"Головне, що ми отримуємо від цього, і навіть про це кажуть лікарі, керівники медичних установ, що це має ще й терапевтичний ефект. Діти відволікаються від складного, болючого процесу лікування. Вони спілкуються одне з одним. Це яскраві завжди простори," — пояснила перша леді.

Проєкт "Школа супергероїв" еволюціонував від волонтерської ініціативи до державної програми. Тепер вчителі, які раніше працювали як волонтери, отримують повноцінну зарплатню від Міністерства освіти. Зеленська також поділилася планами щодо розвитку проєкту, включаючи можливість впровадження більш академічного навчання для дітей на довготривалому лікуванні, зокрема підготовку до ЗНО.

"Ми прагнемо, щоб якомога більше дітей могли продовжувати навчання під час лікування, отримуючи не лише освіту, а й підтримку в складний період їхнього життя," — підсумувала Олена Зеленська.

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