Елена Зеленская расширяет проект «Школа супергероев» для детей в больницах

Первая леди Украины Елена Зеленская представила уникальный образовательный проект «Школа супергероев», который дает возможность детям продолжать обучение во время длительного лечения в больницах. Инициатива, основанная общественной организацией в 2016 году, благодаря поддержке Зеленской значительно расширилась и теперь действует в 16 больницах по всей стране. Об этом сообщает Мы-Украина, передает УНН.

Детали

«Сейчас в Украине 16 больниц имеют школы супергероев. И Фонд, созданный мной два года назад, взял на себя сейчас ответственность создать еще шесть ячеек. Первые были в Киеве, в Днепре, сейчас уже есть в Виннице, в Ровно. Мы открыли недавно еще одну в Кривом Роге, в моем родном городе. В Одессе работаем в Одессе. Хочется, чтобы как можно больше детей могли продолжать обучение, пока они лечатся», - отметила Зеленская.

Особенностью «Школы супергероев» является адаптивный подход к обучению. В этих образовательных пространствах дети всех возрастов получают интересные уроки по физике, химии, математике, даже для младших школьников и тех, кто еще не начал обучение в школе.

«Главное, что мы получаем от этого, и даже об этом говорят врачи, руководители медицинских учреждений, что это имеет еще и терапевтический эффект. Дети отвлекаются от сложного, болезненного процесса лечения. Они общаются друг с другом. Это яркие всегда пространства», - пояснила первая леди.

Проект «Школа супергероев» эволюционировал от волонтерской инициативы до государственной программы. Теперь учителя, которые ранее работали как волонтеры, получают полноценную зарплату от Министерства образования. Зеленская также поделилась планами по развитию проекта, включая возможность внедрения более академического обучения для детей на длительном лечении, в частности подготовку к ВНО.

«Мы стремимся, чтобы как можно больше детей могли продолжать обучение во время лечения, получая не только образование, но и поддержку в сложный период их жизни», - подытожила Елена Зеленская.

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