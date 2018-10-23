Олександр Ярославський студентам харківського університету: ключ до всього - в освіті

ukru
Ексклюзив
15:27 • 42456 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 78552 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 126329 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 108079 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 101222 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111038 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 131689 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74611 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82912 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 169081 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 68394 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 116433 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 96395 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 75340 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 73488 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 126332 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 131690 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 169083 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 511229 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 590932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 15797 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 17574 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 27300 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 55496 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 59296 перегляди
Актуальне
Олександр Ярославський студентам харківського університету: ключ до всього - в освіті

Олександр Ярославський студентам харківського університету: ключ до всього - в освіті

Київ • УНН

 • 22027 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Вчора власник і президент групи DCH Олександр Ярославський побував у двох харківських вузах, які системно підтримує, - в Харківському національному університеті (ХНУ) ім. В.Каразіна і в Національному університеті міського господарства (НУГХ) ім. О.Бекетова, передає УНН.

Бізнесмен свого часу захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему автоматизації виробничих процесів в харчовій промисловості. А цього літа вчена рада НУГХ присвоїла Ярославському, інвестиції якого в розвиток Харківщини перевищили 1 млрд дол. (у т.ч. 300 млн дол. у будівництво інфраструктури Євро-2012), звання почесного доктора, Doctor Honoris Causa.

В університеті міського господарства Олександр Ярославський оглянув створені завдяки його фінансовій підтримці пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову і Центр трансферу технологій "Мегаполіс". Бізнесмену презентували результати науково-дослідних розробок ІТ-кластеру вузу і інноваційні будівельні технології. У приміщенні центру він розповів студентам про перші кроки в бізнесі, про життєве кредо, про інвестиційні плани. Ярославський згадав про плани розвитку Харківського тракторного заводу. І запросив студентів і вчених брати участь в реалізації планів з інноваційного освоєння площ, що нині не задіяні у виробничому процесі.

"Не потрібно нікуди їхати за кордон, ось в Харкові дуже цікавий проект. Роботи вистачить на десятиліття", - зазначив Ярославський.

А потім ректор вузу Володимир Бабаєв вручив бізнесменові диплом почесного доктора університету.

В цей же день власник DCH провів зустріч зі студентами Харківського національного університету імені В.Каразіна. Олександр Ярославський приїхав в ХНУ разом з дочкою Катериною, щоб зустрітися зі студентами та відповісти на їхні запитання. Як розповідають "каразинці", бізнесмена тут чекали давно і щасливі можливості поспілкуватися. На зустрічі ХНУ Ярославський також запросив студентів та викладачів долучатися до проектів розвитку легендарного Харківського тракторного заводу. Тим більше, що між вузом і підприємством діє угода про стратегічне співробітництво. І наголосив на важливості освіти для майбутнього кожної людини: "Без освіти ти не станеш ніким. Я б сказав, що ключ до всього - в освіті. Ось я взяв з собою сьогодні в університет свою дочку, щоб вона подивилася на навчальний заклад з віковими традиціями, перейнялася його духом. Хочу, щоб діти отримали якісну освіту".

Бізнесмен закликав студентів займати творчу позицію і вірити в Україну.

"Я інвестую в Україні, подивіться, всі мої проекти - в цій країні. І якби я починав зараз свій бізнес, то починав би його в Україні. Я ніколи не сумнівався в тому, що в України нормальне економічне майбутнє, - сказав Ярославський. - Ми побудували одне, друге, третє, і я впевнений, що ми на правильному шляху. Ми все можемо, і не треба звертати увагу ні на які політичні негаразди".

У рамках стратегічного партнерства DCH і ХНУ Ярославський пообіцяв підтримати виробництво брендованої сувенірної продукції з "каразинською" символікою, а також розглянути можливість участі в проекті створення університетської клініки.

Нагадаємо, 20 квітня при Харківському національному університеті міського господарства ім.Бекетова (ХНУГХ) відкрився "Центр трансферу технологій "Мегаполіс". Проект має на меті сприяти розвитку технологічних і соціальних інноваційних ідей, їх реалізації і впровадження в практику роботи підприємств. Крім того, DCH і Харківський тракторний завод (ХТЗ), який входить до його складу, підписали меморандум про стратегічне партнерство з Харківським національним університетом (ХНУ) ім. В.Н.Каразіна та Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут". На території ХНУ завдяки виділеному бізнесменом фінансуванню встановлені пам'ятники історично пов'язаним з вузом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. А на території НУГХ - пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову, ім'я якого має виш.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44