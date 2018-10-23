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Александр Ярославский студентам харьковского университета: ключ ко всему - в образовании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Вчера владелец и президент группы DCH Александр Ярославский побывал в двух харьковских вузах, которые системно поддерживает, - в Харьковском национальном университете (ХНУ) им. В.Каразина и в Национальном университете городского хозяйства (НУГХ) им. А.Бекетова, передает УНН.

Бизнесмен в свое время защитил диссертацию кандидата технических наук по теме автоматизации производственных процессов в пищевой промышленности. А этим летом ученый совет НУГХ присвоил Ярославскому, инвестиции которого в развитие Харьковщины превысили 1 млрд долл. (в т.ч. 300 млн долл. в строительство инфраструктуры Евро-2012), звание почетного доктора, Doctor Honoris Causa.

В университете городского хозяйства Александр Ярославский осмотрел созданные благодаря его финансовой поддержке памятник известному архитектору Алексею Бекетову и Центр трансфера технологий “Мегаполис”. Бизнесмену презентовали результаты научно-исследовательских разработок ИТ-кластера вуза и инновационные строительные технологии. В помещении центра он рассказал студентам о первых шагах в бизнесе, о жизненном кредо, об инвестиционных планах. Ярославский упомянул о планах развития Харьковского тракторного завода. И пригласил студентов и ученых участвовать в реализации планов по инновационном освоении площадей, ныне не задействованных в производственном процессе.

“Не нужно никуда ехать за границу, вот в Харькове интереснейший проект. Работы хватит на десятилетие”, — отметил Ярославский.

А затем ректор вуза Владимир Бабаев вручил бизнесмену диплом почетного доктора университета.

В этот же день владелец DCH провел встречу со студентами Харьковского национального университета имени В.Каразина. Александр Ярославский приехал в ХНУ вместе с дочерью Екатериной, чтобы встретиться со студентами и ответить на их вопросы. Как рассказывают “каразинцы”, бизнесмена здесь ждали давно и счастливы возможности пообщаться. На встрече ХНУ Ярославский также пригласил студентов и преподавателей подключаться к проектам развития легендарного Харьковского тракторного завода. Тем более, что между вузом и предприятием действует соглашение о стратегическом сотрудничестве. И подчеркнул важность образования для будущего каждого человека: “Без образования ты не станешь никем. Я бы сказал, что ключ ко всему — в образовании. Вот я взял с собой сегодня в университет свою дочь, чтобы она посмотрела на учебное заведение с вековыми традициями, прониклась его духом. Хочу, чтобы дети получили качественное образование”.

Бизнесмен призвал студентов занимать созидательную позицию и верить в Украину.

“Я инвестирую в Украине, посмотрите, все мои проекты — в этой стране. И если бы я начинал сейчас свой бизнес, то начинал бы его в Украине. Я никогда не сомневался в том, что у Украины нормальное экономическое будущее, — сказал Ярославский. — Мы построили одно, второе, третье, и я уверен, что мы на правильном пути. Мы все можем, и не надо обращать внимание ни на какие политические неурядицы”.

В рамках стратегического партнерства DCH и ХНУ Ярославский пообещал поддержать производство брендированной сувенирной продукции с “каразинской” символикой, а также рассмотреть возможность участия в проекте создания университетской клиники.

Напомним, 20 апреля при Харьковском национальном университете городского хозяйства им.Бекетова (ХНУГХ) открылся “Центр трансфера технологий “Мегаполис”. Проект имеет своей целью содействие развитию технологических и социальных инновационных идей, их реализации и внедрению в практику работы предприятий. Кроме того, DCH и входящий в его состав Харьковский тракторный завод (ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с Харьковским национальным университетом (ХНУ) им. В.Н.Каразина и Национальным техническим университетом “Харьковский политехнический институт”. На территории ХНУ благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены памятники исторически связанным с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. А на территории НУГХ — памятник известному архитектору Алексею Бекетову, имя которого носит вуз.

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