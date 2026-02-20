Олександр Окіпнюк вийшов у фінал Олімпіади-2026 і зберігає хороші шанси на медаль для України

Український фристайліст Олександр Окіпнюк пробився до фіналу змагань із лижної акробатики на Зимові Олімпійські ігри 2026. У першій кваліфікаційній спробі він набрав 112,67 бала, посів шосте місце та гарантував собі місце серед фіналістів, передає УНН.

Деталі

Таким чином, Окіпнюк став першим представником України, який забезпечив вихід до фіналу у цьому виді програми на Іграх-2026. За регламентом, до вирішальної стадії проходять шість найкращих спортсменів за підсумками кваліфікації.

Водночас інші українці — Дмитро Котовський, Ян Гаврюк та Максим Кузнецов — не змогли покращити свої результати у другій спробі та не пробилися до фіналу змагань.

Для збірної України з фристайлу це один із ключових шансів поборотися за медалі, адже саме лижна акробатика традиційно залишається найсильнішою дисципліною української команди на зимових Олімпіадах. Додамо, що фінал змагань відбудеться 20 лютого о 14:30.

