Ексклюзив
10:00 • 4238 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 11061 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 41364 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 74176 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 45915 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 77790 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 39337 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 61870 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32219 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28082 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Олександр Окіпнюк вийшов у фінал Олімпіади-2026 і зберігає хороші шанси на медаль для України

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Олександр Окіпнюк став першим українським фіналістом у лижній акробатиці на Олімпіаді-2026, набравши 112,67 бала. Інші українські спортсмени не пройшли кваліфікацію.

Олександр Окіпнюк вийшов у фінал Олімпіади-2026 і зберігає хороші шанси на медаль для України

Український фристайліст Олександр Окіпнюк пробився до фіналу змагань із лижної акробатики на Зимові Олімпійські ігри 2026. У першій кваліфікаційній спробі він набрав 112,67 бала, посів шосте місце та гарантував собі місце серед фіналістів, передає УНН.

Деталі

Таким чином, Окіпнюк став першим представником України, який забезпечив вихід до фіналу у цьому виді програми на Іграх-2026. За регламентом, до вирішальної стадії проходять шість найкращих спортсменів за підсумками кваліфікації.

Водночас інші українці — Дмитро Котовський, Ян Гаврюк та Максим Кузнецов — не змогли покращити свої результати у другій спробі та не пробилися до фіналу змагань.

Для збірної України з фристайлу це один із ключових шансів поборотися за медалі, адже саме лижна акробатика традиційно залишається найсильнішою дисципліною української команди на зимових Олімпіадах. Додамо, що фінал змагань відбудеться 20 лютого о 14:30.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, як австрійського стрибуна Даніеля Чофеніга дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через невідповідність екіпірування. Його черевики перевищували дозволений розмір на 4 міліметри і це коштувало йому шансу поборотися за медаль.

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада
Україна
