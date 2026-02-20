Александр Окипнюк вышел в финал Олимпиады-2026 и сохраняет хорошие шансы на медаль для Украины
Киев • УНН
Александр Окипнюк стал первым украинским финалистом в лыжной акробатике на Олимпиаде-2026, набрав 112,67 балла. Другие украинские спортсмены не прошли квалификацию.
Украинский фристайлист Александр Окипнюк пробился в финал соревнований по лыжной акробатике на Зимних Олимпийских играх 2026 года. В первой квалификационной попытке он набрал 112,67 балла, занял шестое место и гарантировал себе место среди финалистов, передает УНН.
Подробности
Таким образом, Окипнюк стал первым представителем Украины, обеспечившим выход в финал в этом виде программы на Играх-2026. По регламенту, в решающую стадию проходят шесть лучших спортсменов по итогам квалификации.
В то же время другие украинцы — Дмитрий Котовский, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов — не смогли улучшить свои результаты во второй попытке и не пробились в финал соревнований.
Для сборной Украины по фристайлу это один из ключевых шансов побороться за медали, ведь именно лыжная акробатика традиционно остается сильнейшей дисциплиной украинской команды на зимних Олимпиадах. Добавим, что финал соревнований состоится 20 февраля в 14:30.
Напомним
Ранее УНН писал о том, как австрийского прыгуна Даниэля Чофенига дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за несоответствия экипировки. Его ботинки превышали разрешенный размер на 4 миллиметра, и это стоило ему шанса побороться за медаль.