Эксклюзив
10:00 • 4956 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 11410 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 41807 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 74693 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 46273 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 78314 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 39478 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 62219 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 32260 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 28119 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 45818 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 56031 просмотра
Александр Окипнюк вышел в финал Олимпиады-2026 и сохраняет хорошие шансы на медаль для Украины

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Александр Окипнюк стал первым украинским финалистом в лыжной акробатике на Олимпиаде-2026, набрав 112,67 балла. Другие украинские спортсмены не прошли квалификацию.

Александр Окипнюк вышел в финал Олимпиады-2026 и сохраняет хорошие шансы на медаль для Украины

Украинский фристайлист Александр Окипнюк пробился в финал соревнований по лыжной акробатике на Зимних Олимпийских играх 2026 года. В первой квалификационной попытке он набрал 112,67 балла, занял шестое место и гарантировал себе место среди финалистов, передает УНН.

Подробности

Таким образом, Окипнюк стал первым представителем Украины, обеспечившим выход в финал в этом виде программы на Играх-2026. По регламенту, в решающую стадию проходят шесть лучших спортсменов по итогам квалификации.

В то же время другие украинцы — Дмитрий Котовский, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов — не смогли улучшить свои результаты во второй попытке и не пробились в финал соревнований.

Для сборной Украины по фристайлу это один из ключевых шансов побороться за медали, ведь именно лыжная акробатика традиционно остается сильнейшей дисциплиной украинской команды на зимних Олимпиадах. Добавим, что финал соревнований состоится 20 февраля в 14:30.

Напомним

Ранее УНН писал о том, как австрийского прыгуна Даниэля Чофенига дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за несоответствия экипировки. Его ботинки превышали разрешенный размер на 4 миллиметра, и это стоило ему шанса побороться за медаль.

Станислав Кармазин

СпортОлимпиада
Украина