Австрійський стрибун втратив шанс на медаль на Олімпіаді через 4 міліметри на черевиках

$43.100.11
51.130.09
ukenru
14:18 • 1248 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 8214 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 11945 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 28422 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 20695 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 26550 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 33466 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36279 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 73521 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48949 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.7м/с
74%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 18465 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 20639 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 24879 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 22528 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 20117 перегляди
Публікації
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 4314 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 8214 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 28422 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 73521 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 123538 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Марко Рубіо
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Швейцарія
Франція
Реклама
УНН Lite
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 9768 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 24087 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 27992 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 35934 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 34121 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Х-101

Австрійський стрибун втратив шанс на медаль на Олімпіаді через 4 міліметри на черевиках

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Австрійського стрибуна Даніеля Чофеніга дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через невідповідність екіпірування. Його черевики перевищували дозволений розмір на 4 міліметри, що коштувало йому шансу на медаль.

Австрійський стрибун втратив шанс на медаль на Олімпіаді через 4 міліметри на черевиках

Австрійського стрибуна з трампліна Даніель Чофеніг дискваліфікували зі змагань на великому трампліні на Олімпіаді - 2026 через невідповідність екіпірування встановленим нормам. Спортсмен визнав власну помилку та заявив, що почувається "надзвичайно дурним". Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

23-річний чемпіон Кубка світу-2025 упевнено подолав кваліфікацію та розглядався як один із претендентів на медалі. У першій спробі він набрав 137,7 бала, однак під час перевірки екіпірування судді встановили, що його черевики перевищують дозволений розмір на 4 міліметри, що автоматично призвело до дискваліфікації.

Спортсмен пояснив, що використовував нове взуття, яке не перевірив належним чином через напружений графік підготовки.

Я був наївним і не виміряв їх. Це дуже дурно з мого боку, але правила є правила

- прокоментував він.

Через дискваліфікацію австрійця до фіналу потрапив словак Гектор Капустік, який отримав шанс виступити у вирішальному раунді.

Золоту медаль у підсумку виборов словенець Домен Превц, срібло здобув японський спортсмен Рен Нікаїдо, а бронзу — поляк Кацпер Томасьяк.

Окрім цього, організатори змагань повідомили ще про одну дискваліфікацію: американку Анніку Белшоу усунули від жіночого фіналу на великому трампліні через лижі, довжина яких перевищувала норму більш ніж на сантиметр. Спортсменка також успішно пройшла кваліфікацію, однак не змогла виступити у фіналі.

Скандал навколо перевірок екіпірування на турнірі посилився на тлі повідомлень у медіа про можливі маніпуляції спортсменів із вимірюваннями костюмів, що викликало додаткову увагу до процедур контролю.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, як МОК дискваліфікував зі змагань українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Причиною усунення спортсмена став шолом пам’яті, який він хотів використати під час свого заїзду на Олімпіаді-2026.

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада
Золото