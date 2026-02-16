Австрійський стрибун втратив шанс на медаль на Олімпіаді через 4 міліметри на черевиках
Австрійського стрибуна Даніеля Чофеніга дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через невідповідність екіпірування. Його черевики перевищували дозволений розмір на 4 міліметри, що коштувало йому шансу на медаль.
Австрійського стрибуна з трампліна Даніель Чофеніг дискваліфікували зі змагань на великому трампліні на Олімпіаді - 2026 через невідповідність екіпірування встановленим нормам. Спортсмен визнав власну помилку та заявив, що почувається "надзвичайно дурним". Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
23-річний чемпіон Кубка світу-2025 упевнено подолав кваліфікацію та розглядався як один із претендентів на медалі. У першій спробі він набрав 137,7 бала, однак під час перевірки екіпірування судді встановили, що його черевики перевищують дозволений розмір на 4 міліметри, що автоматично призвело до дискваліфікації.
Спортсмен пояснив, що використовував нове взуття, яке не перевірив належним чином через напружений графік підготовки.
Я був наївним і не виміряв їх. Це дуже дурно з мого боку, але правила є правила
Через дискваліфікацію австрійця до фіналу потрапив словак Гектор Капустік, який отримав шанс виступити у вирішальному раунді.
Золоту медаль у підсумку виборов словенець Домен Превц, срібло здобув японський спортсмен Рен Нікаїдо, а бронзу — поляк Кацпер Томасьяк.
Окрім цього, організатори змагань повідомили ще про одну дискваліфікацію: американку Анніку Белшоу усунули від жіночого фіналу на великому трампліні через лижі, довжина яких перевищувала норму більш ніж на сантиметр. Спортсменка також успішно пройшла кваліфікацію, однак не змогла виступити у фіналі.
Скандал навколо перевірок екіпірування на турнірі посилився на тлі повідомлень у медіа про можливі маніпуляції спортсменів із вимірюваннями костюмів, що викликало додаткову увагу до процедур контролю.
