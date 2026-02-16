$43.100.11
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
13:44 • 12623 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
12:57 • 14646 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
11:42 • 32786 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 22541 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 27519 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
16 февраля, 00:16 • 34052 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36704 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 75205 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 49167 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Австрийский прыгун потерял шанс на медаль на Олимпиаде из-за 4 миллиметров на ботинках

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Австрийского прыгуна Даниэля Чофенига дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за несоответствия экипировки. Его ботинки превышали разрешенный размер на 4 миллиметра, что стоило ему шанса на медаль.

Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с соревнований на большом трамплине на Олимпиаде - 2026 из-за несоответствия экипировки установленным нормам. Спортсмен признал собственную ошибку и заявил, что чувствует себя "чрезвычайно глупым". Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

23-летний чемпион Кубка мира-2025 уверенно преодолел квалификацию и рассматривался как один из претендентов на медали. В первой попытке он набрал 137,7 балла, однако во время проверки экипировки судьи установили, что его ботинки превышают разрешенный размер на 4 миллиметра, что автоматически привело к дисквалификации.

Спортсмен объяснил, что использовал новую обувь, которую не проверил должным образом из-за напряженного графика подготовки.

Я был наивен и не измерил их. Это очень глупо с моей стороны, но правила есть правила

- прокомментировал он.

Из-за дисквалификации австрийца в финал попал словак Гектор Капустик, который получил шанс выступить в решающем раунде.

Золотую медаль в итоге завоевал словенец Домен Превц, серебро получил японский спортсмен Рен Никаидо, а бронзу — поляк Кацпер Томасяк.

Кроме этого, организаторы соревнований сообщили еще об одной дисквалификации: американку Аннику Белшоу отстранили от женского финала на большом трамплине из-за лыж, длина которых превышала норму более чем на сантиметр. Спортсменка также успешно прошла квалификацию, однако не смогла выступить в финале.

Скандал вокруг проверок экипировки на турнире усилился на фоне сообщений в медиа о возможных манипуляциях спортсменов с измерениями костюмов, что вызвало дополнительное внимание к процедурам контроля.

Напомним

Ранее УНН писал о том, как МОК дисквалифицировал с соревнований украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Причиной отстранения спортсмена стал шлем памяти, который он хотел использовать во время своего заезда на Олимпиаде-2026.

