Австрийский прыгун потерял шанс на медаль на Олимпиаде из-за 4 миллиметров на ботинках
Австрийского прыгуна Даниэля Чофенига дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за несоответствия экипировки. Его ботинки превышали разрешенный размер на 4 миллиметра, что стоило ему шанса на медаль.
Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с соревнований на большом трамплине на Олимпиаде - 2026 из-за несоответствия экипировки установленным нормам. Спортсмен признал собственную ошибку и заявил, что чувствует себя "чрезвычайно глупым". Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
23-летний чемпион Кубка мира-2025 уверенно преодолел квалификацию и рассматривался как один из претендентов на медали. В первой попытке он набрал 137,7 балла, однако во время проверки экипировки судьи установили, что его ботинки превышают разрешенный размер на 4 миллиметра, что автоматически привело к дисквалификации.
Спортсмен объяснил, что использовал новую обувь, которую не проверил должным образом из-за напряженного графика подготовки.
Я был наивен и не измерил их. Это очень глупо с моей стороны, но правила есть правила
Из-за дисквалификации австрийца в финал попал словак Гектор Капустик, который получил шанс выступить в решающем раунде.
Золотую медаль в итоге завоевал словенец Домен Превц, серебро получил японский спортсмен Рен Никаидо, а бронзу — поляк Кацпер Томасяк.
Кроме этого, организаторы соревнований сообщили еще об одной дисквалификации: американку Аннику Белшоу отстранили от женского финала на большом трамплине из-за лыж, длина которых превышала норму более чем на сантиметр. Спортсменка также успешно прошла квалификацию, однако не смогла выступить в финале.
Скандал вокруг проверок экипировки на турнире усилился на фоне сообщений в медиа о возможных манипуляциях спортсменов с измерениями костюмов, что вызвало дополнительное внимание к процедурам контроля.
