Окупанти відзвітували про нарощування темпів "націоналізації" майна українців - Спротив
Київ • УНН
На ТОТ окупанти активно захоплюють майно українців, які були змушені виїхати після вторгнення.
На тимчасово окупованих територіях загарбники відзвітували про нарощування темпів "націоналізації" майна українців, повідомили у суботу у Центрі національного спротиву, пише УНН.
На ТОТ окупанти активно захоплюють майно українців, які були змушені виїхати після вторгнення. Окупаційні адміністрації вже хизуються зростанням темпів "націоналізації" так званого безгосподарчого майна, а тепер ще й готують зміни до своїх "законів", щоб прискорити цей процес
Але всі ці документи, зазначили у ЦНС, юридично нікчемні й не матимуть сили після деокупації.
