Оккупанты отчитались о наращивании темпов "национализации" имущества украинцев - Сопротивление
Киев • УНН
На ВОТ оккупанты активно захватывают имущество украинцев, которые были вынуждены выехать после вторжения.
На временно оккупированных территориях захватчики отчитались о наращивании темпов "национализации" имущества украинцев, сообщили в субботу в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
На ВОТ оккупанты активно захватывают имущество украинцев, которые были вынуждены выехать после вторжения. Оккупационные администрации уже хвастаются ростом темпов "национализации" так называемого бесхозяйного имущества, а теперь еще и готовят изменения в свои "законы", чтобы ускорить этот процесс
Но все эти документы, отметили в ЦНС, юридически ничтожны и не будут иметь силы после деоккупации.
