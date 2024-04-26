россияне во время оккупации ЧАЭС похитили и уничтожили имущества на более 1 млрд гривен - ОГП

Сообщено о подозрении должностному лицу "росатома", причастному к похищению и уничтожению имущества Чернобыльской АЭС во время ее временной оккупации на сумму более 1 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заместителю генерального директора по безопасности АО "ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" Государственной компании "росатом" - говорится в сообщении ОГП.

Ему инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый с 24 февраля по 31 марта 2022 года находился на территории Чернобыльской АЭС.

Как отмечают прокуроры, он приказал демонтировать ценное оборудование и другое имущество, загрузить его в военную технику и вывезти на территорию Беларуси. Другое имущество, которое не могло быть вывезено, приказал уничтожить.

"Нанесенный ущерб оценивается в 1,038 млрд гривен", - говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

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