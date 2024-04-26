Руководил ограблением Чернобыльской АЭС: заму гендиректора "росатома" объявили подозрение

Украинские следователи объявили подозрение заместителю гендиректора "росатома" николаю мулюкину, который во время временной оккупации Чернобыльской атомной электростанции в 2022 году руководил ее разграблением. Об этом сообщил министр внутренней дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение заместителю гендиректора "росатома" - российскому генерал-майору полиции мулюкину николаю Николаевичу, 1958 г.р. Он во время оккупации Чернобыля руководил ограблением атомной электростанции. Это первое подозрение должностному лицу рф такого ранга - написал Клименко в Telegram.

По словам Клименко, мулюкин лично находился на ЧАЭС. россияне не знали, что делать со станцией во время вывода из эксплуатации, поэтому разграбили имущество.

Военные рф выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и нацгвардейцев, которые ее защищали, подчеркнул глава МИД.

Правоохранители идентифицировали более 100 россиян, участвовавших в захвате и ограблении ЧАЭС.

"Подтверждено, что руководил оккупантами на объекте именно мулюкин", - написал Клименко. Также добавил, что каждый захватчик, независимо от ранга, должен ответить за военные преступления против Украины и украинского народа.

Дополнение

Сегодня, 26 апреля, очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Во всем мире вспоминают события конца апреля 1986 года, чтят память ликвидаторов и людей, умерших от радиационного облучения, проводят мероприятия, чтобы не допустить подобных техногенных катастроф в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что весь мир обязан оказать давление на Россию, чтобы добиться освобождения Запорожской АЭС, которую захватили россияне. Только так можно предотвратить новые радиационные катастрофы.