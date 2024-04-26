Руководил ограблением Чернобыльской АЭС: заму гендиректора "росатома" объявили подозрение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  40879 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  150539 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  166457 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171606 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  150951 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120893 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105889 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  103101 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137803 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158207 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Заместителя генерального директора "росатома" николая мулюкина подозревают в руководстве разграблением Чернобыльской атомной электростанции во время российской оккупации в 2022 году.

Война •   •  5388 просмотра
Руководил ограблением Чернобыльской АЭС: заму гендиректора "росатома" объявили подозрение

В Мариуполе захватчики заселяют приезжих рабочих в отстроенные дома, собственники жилья остаются ни с чем – Мариупольский совет

В оккупированном Мариуполе захватчики заселяют в отстроенные дома гастарбайтеров из россии и Центральной Азии, оставляя прежних хозяев ни с чем.

Общество •   •  9019 просмотра
В Мариуполе захватчики заселяют приезжих рабочих в отстроенные дома, собственники жилья остаются ни с чем – Мариупольский совет

Замедление роста и стабильная инфляция: последний обзор экономики США потряс рынки

Последние экономические данные США показали замедление роста на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале, что ниже ожиданий, а также устойчивую инфляцию выше целевого показателя ФРС, что затрудняет перспективы снижения процентных ставок.

Экономика •   •  8596 просмотра
Замедление роста и стабильная инфляция: последний обзор экономики США потряс рынки

В Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе

Украина работает над изменениями в солидарной пенсионной системе, чтобы сделать ее более сбалансированной и справедливой, а также над развитием накопительной системы пенсионных взносов.

Экономика •   •  9456 просмотра
В Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе

Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в шведский город Мальме, где состоится Евровидение 2024. Там они выступят со своей песней "Teresa &amp; Maria".

Культура •   •  13695 просмотра
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

За минувшие сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт на Херсонщине: больше всего пострадала Белозерка

Россияне обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, вызвав жертвы и повреждения зданий, в том числе детского сада, больше всего пострадала Белозерка.

Война •   •  8824 просмотра
За минувшие сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт на Херсонщине: больше всего пострадала Белозерка

Ситуация в энергетике: в Харьковской области из-за ограничений без света более 200 тыс. потребителей, в Тернопольской области во время земляных работ повредили газопровод

В разных регионах Украины тысячи абонентов остаются без электро- и газоснабжения из-за повреждений в результате обстрелов, сетевых ограничений и аварий, самая сложная ситуация в Харьковской области, где около 202 000 абонентов остаются без электроэнергии.

Общество •   •  8459 просмотра
Ситуация в энергетике: в Харьковской области из-за ограничений без света более 200 тыс. потребителей, в Тернопольской области во время земляных работ повредили газопровод

Развращал детей: в Киеве тренера приговорили к 12 годам тюрьмы

Детский тренер в Киеве был приговорен к 12 годам заключения за развращение двух девочек в возрасте 12 и 13 лет в течение четырех месяцев в 2019 году.

Киев •   •  9634 просмотра
Развращал детей: в Киеве тренера приговорили к 12 годам тюрьмы

Дилетанты на ЗАЭС, набранные россиянами, могут привести к резкому ухудшению ситуации - руководитель "Энергоатома"

Отсутствие квалифицированных специалистов, обученных работать с оборудованием на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, грозит ухудшить ситуацию, поскольку украинский персонал был отстранен от работы.

Война •   •  9666 просмотра
Дилетанты на ЗАЭС, набранные россиянами, могут привести к резкому ухудшению ситуации - руководитель "Энергоатома"

Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера

Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера для защиты морских путей от российской агрессии.

Война •   •  10448 просмотра
Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера