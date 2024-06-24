Окупанти вдарили по Покровську двома ракетами "Іскандер-М": кількість жертв зросла до 5, а поранених - до 41
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Покровськ двома ракетами "Іскандер-М", в результаті чого загинули 5 мирних жителів і 41 був поранений, в тому числі 4 дитини.
Російські окупанти здійснили кривавий обстріл Покровська — вдарили 2 ракетами "Іскандер-М". Кількість поранених зросла до 41, а кількість жертв - до 5. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"В результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років", - повідомив Філашкін.
За його словами, пошкоджено приватні будинки, 6 автомобілів, зруйновано 1 приватний будинок. Поранені доставлені до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську.
Комунальні служби Покровська очікують на дозвіл від екстрених служб, щоб обстежити пошкодження і підвезти матеріали для ліквідації наслідків обстрілу, резюмував голова ОВА.
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, атака рф на Покровськ стала одною з найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час.