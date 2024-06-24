Российские оккупанты совершили кровавый обстрел Покровска - ударили 2 ракетами "Искандер-М". Количество раненых возросло до 41, а количество жертв - до 5. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"В результате обстрела пострадало всего 46 гражданских: 5 погибло и 41 ранено. Среди раненых 4 ребенка: мальчик 12 лет, девушки 9, 11 и 13 лет", - сообщил Филашкин.

По его словам, повреждены частные дома, 6 автомобилей, разрушен 1 частный дом. Раненые доставлены в клиническую больницу интенсивного лечения в Покровске.

Коммунальные службы Покровска ожидают разрешения от экстренных служб, чтобы обследовать повреждения и подвезти материалы для ликвидации последствий обстрела, резюмировал глава ОВА.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, атака рф на Покровск стала одним из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время.