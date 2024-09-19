Окупанти в Криму під виглядом військових навчань перевіряють місцевих на "нелояльність" - Центр нацспротиву

В окупованому росією Криму під виглядом військових розпочалась нова хвиля фільтраційних заходів. Про це заявили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

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У Центрі пояснили, що такі заходи фільтрації розпочалися на захопленому півострові з метою виявлення "неблагонадійних" елементів.

Відбувається усе під виглядом військових навчань "барс-Крим". Місцевий гауляйтер аксьонов закликав кримчан сприяти у проведенні навчань - відзначили в Спротиві.

В окупованому Криму фсб обшукує будинки кримських татар, чиї родичі воюють в ЗСУ - соцмережі

Зазначається, що окупанти регулярно проводять такі рейди на окупованих територіях. Окрім того, нещодавно вони посилили контроль усіх цивільних, які планують виїзд із ТОТ Херсонщини. Це стосується тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський папірець.

Нагадаємо

В Центрі нацспротиву заявили, що росія посилює репресії та розгортає додаткові підрозділи фсб в окупованому Криму через брак місцевої підтримки та для протидії партизанській діяльності.