В окупованому Криму фсб обшукує будинки кримських татар, чиї родичі воюють в ЗСУ - соцмережі
Київ • УНН
У Криму російські спецслужби проводять обшуки в будинках кримських татар, родичі яких служать у ЗСУ. Силовики зачитують постанови про огляд і забезпечують присутність "представників громадськості".
В окупованому Криму російські спецслужби прийшли з обшуками до будинків кримських татар, чиї родичі воюють у складі Сил оборони України. про це пише Telegram-канал "Трибунал. Крымский эпизод", передає УНН.
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Співробітники ФСБ проводять огляди будинків кримських татар, рідні яких воюють у складі української армії. Вчора такий огляд відбувся в будинку батьків Ісмаїла Халікова, котрий раніше обіймав посаду представника омбудсмена з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Як пояснили силовики, заходи пов'язані з інформацією про його службу в ЗСУ
Очевидці відзначили, що цього разу, всупереч поширеної останнім часом практики, росіяни не штурмували будинок силою.
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Окрім того, вони навіть дійсно привели свідків, як представників громадськості під час обшуків.
Силовики зачитали постанову про проведення огляду і навіть забезпечили реальну присутність "представників громадськості", які зазвичай фігурують лише на папері. Як наслідок — забрали мобільний телефон
Нагадаємо
На дорогах окупованого Криму очевидці помітили автомобілі 12-го управління ГУМО рф, яке відповідає за ядерні боєприпаси. Транспорт з кодом 39 бачили в Керчі та на Керченському півострові.