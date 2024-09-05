В оккупированном Крыму фсб обыскивает дома крымских татар, чьи родственники воюют в ВСУ - соцсети

В оккупированном Крыму российские спецслужбы пришли с обысками в дома крымских татар, чьи родственники воюют в составе Сил обороны Украины. об этом пишет Telegram-канал «Трибунал. Крымский эпизод», передает УНН.

Детали

Сотрудники ФСБ проводят осмотры домов крымских татар, родные которых воюют в составе украинской армии. Вчера такой осмотр состоялся в доме родителей Исмаила Халикова, ранее занимавшего должность представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Как пояснили силовики, мероприятия связаны с информацией о его службе в ВСУ - говорится в заметке.

Очевидцы отметили, что на этот раз, вопреки распространенной в последнее время практике, россияне не штурмовали дом силой.

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Кроме того, они даже действительно привели свидетелей, как представителей общественности во время обысков.

Силовики зачитали постановление о проведении досмотра и даже обеспечили реальное присутствие «представителей общественности», которые обычно фигурируют только на бумаге. Как следствие - забрали мобильный телефон - указано в заметке.

Напомним,

На дорогах оккупированного Крыма очевидцы заметили автомобили 12-го управления ГУМО рф, которое отвечает за ядерные боеприпасы. Транспорт с кодом 39 видели в Керчи и на Керченском полуострове.