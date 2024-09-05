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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму фсб обыскивает дома крымских татар, чьи родственники воюют в ВСУ - соцсети

В оккупированном Крыму фсб обыскивает дома крымских татар, чьи родственники воюют в ВСУ - соцсети

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 12:41  •  11310 просмотра

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В Крыму российские спецслужбы проводят обыски в домах крымских татар, родственники которых служат в ВСУ. Силовики зачитывают постановления об осмотре и обеспечивают присутствие «представителей общественности».

В оккупированном Крыму российские спецслужбы пришли с обысками в дома крымских татар, чьи родственники воюют в составе Сил обороны Украины. об этом пишет Telegram-канал «Трибунал. Крымский эпизод», передает УНН.

Детали

Сотрудники ФСБ проводят осмотры домов крымских татар, родные которых воюют в составе украинской армии. Вчера такой осмотр состоялся в доме родителей Исмаила Халикова, ранее занимавшего должность представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Как пояснили силовики, мероприятия связаны с информацией о его службе в ВСУ  

- говорится в заметке. 

Очевидцы отметили, что на этот раз, вопреки распространенной в последнее время практике, россияне  не штурмовали дом силой.

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Кроме того, они даже  действительно привели свидетелей, как представителей общественности во время обысков.

Силовики зачитали постановление о проведении досмотра и даже обеспечили реальное присутствие «представителей общественности», которые обычно фигурируют только на бумаге. Как следствие - забрали мобильный телефон

- указано в заметке. 

Напомним,

На дорогах оккупированного Крыма очевидцы заметили автомобили 12-го управления ГУМО рф, которое отвечает за ядерные боеприпасы. Транспорт с кодом 39 видели в Керчи и на Керченском полуострове.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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