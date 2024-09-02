В окупованому Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління міноборони рф
Київ • УНН
На дорогах окупованого Криму очевидці помітили автомобілі 12-го управління ГУМО рф, яке відповідає за ядерні боєприпаси. Транспорт з кодом 39 бачили в Керчі та на Керченському півострові.
У Криму помічено військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони росії. Про це Крим.Реалії повідомили очевидці, передає УНН.
Як зазначається, такі автомобілі 12-го управління ГУМО рф були помічені, зокрема, на дорогах Керчі та Керченського півострова.
Відповідно до переліку цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів ЗС росії, машини 12 управління позначаються кодом 39.
Додамо
Дванадцяте Головне управління міноборони рф займається зберіганням, експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також належать Служба спеціального контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.
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