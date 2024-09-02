В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны рф
Киев • УНН
На дорогах оккупированного Крыма очевидцы заметили автомобили 12-го управления ГУМО рф, которое отвечает за ядерные боеприпасы. Транспорт с кодом 39 видели в Керчи и на Керченском полуострове.
В Крыму замечен военный транспорт "ядерного" управления Минобороны россии. Об этом Крым.Реалии сообщили очевидцы, передает УНН.
Как отмечается, такие автомобили 12-го управления ГУМО рф были замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.
В соответствии с перечнем цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств ВС россии, машины 12 управления обозначаются кодом 39.
Добавим
Двенадцатое Главное управление минобороны рф занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входят Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.
Евакуйованих жителів Курської області везуть до окупованого Криму - ЗМІ15 августа 2024, 17:14 • 30632 просмотра