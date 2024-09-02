В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны рф

В Крыму замечен военный транспорт "ядерного" управления Минобороны россии. Об этом Крым.Реалии сообщили очевидцы, передает УНН.

Как отмечается, такие автомобили 12-го управления ГУМО рф были замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.

В соответствии с перечнем цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств ВС россии, машины 12 управления обозначаются кодом 39.

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Двенадцатое Главное управление минобороны рф занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входят Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.

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