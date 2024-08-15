Эвакуированных жителей Курской области везут в оккупированный Крым - СМИ

Эвакуированных жителей курской области россии везут в оздоровительные учреждения временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил работник одного из оздоровительных учреждений в комментарии Суспільне Крым, передает УНН.

"Во вторник в городе начались разговоры, что жителей Курска будут привозить в Крым как беженцев. Вчера нам сказали, что вполне вероятно, что семьи с детьми будут отдыхать у нас уже со следующей смены. Под них выделят те места, которые были свободны. Сейчас этот вопрос решается", - сообщил житель полуострова.

Кроме того, в комментарии Суспільне Крим заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Денис Чистиков сообщил, что вчера появилась информация, что региональное отделение Красного Креста в г. Керчь инициирует переселение, перемещение жителей приграничной курской области на территорию г. Керчь.

"Они показывают, что они имеют возможности для обеспечения данных людей. Также следует отметить, что сегодня появилась информация, что уже 35 человек приехало и заселилось в пансионаты в г. Евпатория", - отметил Чистиков.

Он отметил, что такие действия являются нарушением со стороны рф 4 Женевской конвенции, именно по перемещению населения с территории рф на территорию временно оккупированного Крыма.

По его мнению, таким образом россияне продолжают практику перемещения населения, которая происходила с 2014 года, когда они массово начали завозить и инициировать под различными программами перемещения людей с территории рф на ВОТ Крыма. Он уверен, что это такой новый элемент перемещения и использования указанных ситуаций со стороны рф и продолжение совершения ею военных преступлений.

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"Крым, следует отметить, действует как региональная ячейка Красного креста, то есть, фактически использование рф гуманитарной составляющей в интересах именно оккупационных властей. И также приобщение Красного креста к военному преступлению. Мы обращаем внимание международного сообщества на указанную ситуацию, а также о необходимости прекращения подобных действий в дальнейшем и вывоза этих граждан с ВОТ Крыма", - отметил Чистиков.

Чистиков добавил, что россия пытается продемонстрировать населению оккупированного Крыма, что ситуация в регионе будет стабильна и оккупационные войска не оставят Крым.

Он подчеркнул, что заселяют жителей курской области именно в пансионаты и лагеря. рф скрывает факт, что курортного сезона у них нет, даже по их информации гостиничный бизнес в Крыму работает на 60%. Чистиков уверен, что в реальности цифра еще меньше.

"Именно начиная с 2023 года максимально финансируются программы так называемого оздоровления на территории Крыма. С целью того, чтобы сохранить указанные учреждения и обеспечить некую стабильность", - подчеркнул заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК.

Он добавил, что сейчас малый и средний бизнес в Крыму с трудом выживает и доходов у населения фактически нет.

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"Мы обращаем внимание международного сообщества, чтобы оно отреагировало на новый этап совершения военного преступления со стороны рф - переселение населения и изменение состава населения на ВОТ Крыма. Есть официальное подтверждение со стороны рф, что 600 тысяч они завезли граждан россии после 2014 года. А по неофициальным данным мониторинга различных организаций и международных структур, показатель достигает до одного млн населения, именно перемещенных с территории рф в Крым", - резюмировал Чистиков.

В то же время о приезде эвакуированных из Курской области сообщило РИА "Новости Крым" в Telegram, что в оккупированный Крым прибыла группа переселенцев из курской области. В сообщении сказано, что 34 человека доставили в санаторий.