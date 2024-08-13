Еще один район курской области рф неподалеку от суджи официально эвакуируют

Еще один район курской области рф официально эвакуируют. Как сообщили местные власти, речь идет о большесолдатском районе, который находится рядом с суджей, но не граничит с Украиной, пишет УНН.

Детали

О том, что в большесолдатском районе курской области начали эвакуировать жителей, сообщил его глава владимир зайцев.

"Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все выезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", - написал глава района в телеграм-канале.

По его словам, людей в районе осталось много, но они не хотят выезжать. По состоянию на 12 августа заявлений на эвакуацию не было, уточнил Зайцев.

По сообщениям, эвакуация на 13 августа объявлена в пяти районах курской области, людей вывозят также из глушковского, рыльского, корнеевского и беловского районов. Жители краснояружского района соседней белгородской области практически полностью покинули его.

Дрони над курською і ще двома областями, евакуація та новий звіт ISW: ситуація у рф

Между тем после появления в сети кадров с дорожным знаком с надписью "льгов" власти льговского района объявили "фейком" информацию о том, что украинские силы дошли до города и находятся в 15 км от курской АЭС.

В то же время в сети появляются новые видео с пленными в курской области, одно из которых, как утверждается, "под льговым", а на другом - просят обмена на пленных бойцов "Азова".