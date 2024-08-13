минобороны рф утверждает о 14 "сбитых" дронах над курской и еще двумя областями ночью, в белгородской области власти говорят, что из краснояружского района выехало почти все население, а новый отчет ISW указывает на дальнейшее продвижение украинских сил в курской области, пишет УНН.

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минобороны россии заявляет, что их ПВО "уничтожила" 14 БПЛА за ночь над тремя областями рф: 12 - над курской, один над белгородской и один над воронежской областями.

Губернатор белгородской области вячеслав гладков утром 13 августа заявил, что из краснояружского района выехало почти все население.

"Выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около тысячи человек находятся в пунктах временного размещения", - рассказал гладков в своем видеообращении.

По результатам переписи 2021 года численность населения района составляла чуть более 14 тысяч человек, отмечает русская служба BBC.

Днем ранее гладков объявил об эвакуации жителей из краснояружского района. Позже местные власти закрыли въезд в район. Как писал в телеграме глава краснояружского района андрей миськов, на данный момент там оставалось примерно 11,5 тысячи человек. Те 500 человек, которые остаются в районе, по его словам, это сотрудники администрации и другие необходимые специалисты.

краснояружский район белгородской области на западе граничит с Украиной, на севере - с беловским районом курской области, где также объявлена обязательная эвакуация.

По данным ISW в отчете за 12 августа, украинские силы, похоже, продвигаются дальше в курской области, несмотря на недавние заявления милблогеров о том, что российские силы стабилизируют линию фронта в курской области.

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