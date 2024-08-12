Кирби: Путин может прекратить войну, если его беспокоит ситуация в Курске

Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области. Об этом в понедельник, 12 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает УНН.

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"Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение - пусть он убирается к черту из Украины и прекращает войну", - сказал Кирби.

Кирби подчеркнул, что очередные заявления российских чиновников о том, что якобы заход в Курскую область координируется Западом - "это все путинская пропаганда", за которую хозяин Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине - это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина - защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала", - подчеркнул представитель Белого дома.

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