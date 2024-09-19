Оккупанты в Крыму под видом военных учений проверяют местных на "нелояльность" - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
В Крыму началась новая волна фильтрационных мероприятий под видом военных учений «барс-Крым». Оккупанты усиливают контроль над гражданскими, которые планируют выезд с оккупированных территорий Херсонщины.
В оккупированном Россией Крыму под видом военных началась новая волна фильтрационных мероприятий. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В Центре пояснили, что такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления «неблагонадежных» элементов.
Происходит все под видом военных учений «барс-Крым». Местный гауляйтер Аксенов призвал крымчан содействовать в проведении учений
В окупованому Криму фсб обшукує будинки кримських татар, чиї родичі воюють в ЗСУ - соцмережі5 сентября 2024, 12:41 • 16465 просмотров
Отмечается, что оккупанты регулярно проводят такие рейды на оккупированных территориях. Кроме того, недавно они усилили контроль всех гражданских, которые планируют выезд с ВОТ Херсонщины. Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку.
Напомним,
В Центре нацсопротивления заявили, что россия усиливает репрессии и разворачивает дополнительные подразделения фсб в оккупированном Крыму из-за нехватки местной поддержки и для противодействия партизанской деятельности.