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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты в Крыму под видом военных учений проверяют местных на "нелояльность" - Центр нацсопротивления

Оккупанты в Крыму под видом военных учений проверяют местных на "нелояльность" - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 12:53  •  7211 просмотра

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В Крыму началась новая волна фильтрационных мероприятий под видом военных учений «барс-Крым». Оккупанты усиливают контроль над гражданскими, которые планируют выезд с оккупированных территорий Херсонщины.

В оккупированном Россией Крыму под видом военных началась новая волна фильтрационных мероприятий. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Центре пояснили, что такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления «неблагонадежных» элементов.

Происходит все под видом военных учений «барс-Крым». Местный гауляйтер Аксенов призвал крымчан содействовать в проведении учений

- отметили в Сопротивлении. 

В окупованому Криму фсб обшукує будинки кримських татар, чиї родичі воюють в ЗСУ - соцмережі5 сентября 2024, 12:41 • 16465 просмотров

Отмечается, что оккупанты регулярно проводят такие рейды на оккупированных территориях. Кроме того, недавно они усилили контроль всех гражданских, которые планируют выезд с ВОТ Херсонщины. Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку.  

Напомним,

В Центре нацсопротивления заявили, что россия усиливает репрессии и разворачивает дополнительные подразделения фсб в оккупированном Крыму из-за нехватки местной поддержки и для противодействия партизанской деятельности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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