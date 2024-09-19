Оккупанты в Крыму под видом военных учений проверяют местных на "нелояльность" - Центр нацсопротивления

В оккупированном Россией Крыму под видом военных началась новая волна фильтрационных мероприятий. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Центре пояснили, что такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления «неблагонадежных» элементов.

Происходит все под видом военных учений «барс-Крым». Местный гауляйтер Аксенов призвал крымчан содействовать в проведении учений - отметили в Сопротивлении.

В окупованому Криму фсб обшукує будинки кримських татар, чиї родичі воюють в ЗСУ - соцмережі

Отмечается, что оккупанты регулярно проводят такие рейды на оккупированных территориях. Кроме того, недавно они усилили контроль всех гражданских, которые планируют выезд с ВОТ Херсонщины. Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку.

Напомним,

В Центре нацсопротивления заявили, что россия усиливает репрессии и разворачивает дополнительные подразделения фсб в оккупированном Крыму из-за нехватки местной поддержки и для противодействия партизанской деятельности.