Окупанти просуваються у зруйнованому Вовчанську, але переоцінили сили в Куп'янську - Трегубов

російські окупанти мають просування у Вовчанську на Харківщині, але місто фактично зруйноване і будівель там майже немає. Водночас у Куп’янську тієї ж Харківщини окупанти сильно переоцінили свої сили, заявив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов у інтерв’ю "Ми-Україна", передає УНН.

Деталі

Говорячи про ситуацію в Вовчанську, Трегубов зазначив, що у місті не так багато будівель, за які можна зачепитися.

Проблемно з погодою. Чому росіяни мають змогу наступати та вести фільтраційні дії, то це тому, що дрони використовуються зараз обмежено, тому росіяни реалізують перевагу у живій силі - заявив він.

Щодо ситуації в Куп’янську, то тут після хвилі фейків ворог намагався ще й підтягнути реальність до власних заяв, а зробили тільки гірше, заявив Трегубов.

У самому Купʼянську росіяни присутні у північних районах міста, але там вони поволі знищуються українськими БПЛА та нашими контрдіями. росіяни паралельно намагаються тиснути на захід від міста, а також намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі Купʼянська-Вузлового - додав він.

Нагадаємо

Раніше Генеральний штаб ЗСУ спростовував брехню росіян про нібито захоплення Куп’янська, Покровська і Вовчанська.