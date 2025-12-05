$42.180.02
9224 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
11851 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
18494 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 31763 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 41816 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 36951 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 61894 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34321 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57129 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24609 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзивы
Оккупанты продвигаются в разрушенном Волчанске, но переоценили силы в Купянске - Трегубов

Киев • УНН

 • 14 просмотра

российские оккупанты продвигаются в Волчанске Харьковской области, но город почти разрушен. В Купянске оккупанты переоценили свои силы, отметил Виктор Трегубов.

Оккупанты продвигаются в разрушенном Волчанске, но переоценили силы в Купянске - Трегубов

российские оккупанты имеют продвижение в Волчанске на Харьковщине, но город фактически разрушен и зданий там почти нет. В то же время в Купянске той же Харьковщины оккупанты сильно переоценили свои силы, заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в интервью "Мы-Украина", передает УНН.

Подробности

Говоря о ситуации в Волчанске, Трегубов отметил, что в городе не так много зданий, за которые можно зацепиться.

Проблемно с погодой. Почему россияне имеют возможность наступать и вести фильтрационные действия, так это потому, что дроны используются сейчас ограниченно, поэтому россияне реализуют преимущество в живой силе 

- заявил он.

Что касается ситуации в Купянске, то здесь после волны фейков враг пытался еще и подтянуть реальность к собственным заявлениям, а сделали только хуже, заявил Трегубов.

В самом Купянске россияне присутствуют в северных районах города, но там они медленно уничтожаются украинскими БПЛА и нашими контрдействиями. россияне параллельно пытаются давить на запад от города, а также пытаются обойти город с юга и давить в районе Купянска-Узлового

- добавил он.

Напомним

Ранее Генеральный штаб ВСУ опровергал ложь россиян о якобы захвате Купянска, Покровска и Волчанска.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Волчанск
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Купянск