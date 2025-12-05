Оккупанты продвигаются в разрушенном Волчанске, но переоценили силы в Купянске - Трегубов

российские оккупанты имеют продвижение в Волчанске на Харьковщине, но город фактически разрушен и зданий там почти нет. В то же время в Купянске той же Харьковщины оккупанты сильно переоценили свои силы, заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в интервью "Мы-Украина", передает УНН.

Подробности

Говоря о ситуации в Волчанске, Трегубов отметил, что в городе не так много зданий, за которые можно зацепиться.

Проблемно с погодой. Почему россияне имеют возможность наступать и вести фильтрационные действия, так это потому, что дроны используются сейчас ограниченно, поэтому россияне реализуют преимущество в живой силе - заявил он.

Что касается ситуации в Купянске, то здесь после волны фейков враг пытался еще и подтянуть реальность к собственным заявлениям, а сделали только хуже, заявил Трегубов.

В самом Купянске россияне присутствуют в северных районах города, но там они медленно уничтожаются украинскими БПЛА и нашими контрдействиями. россияне параллельно пытаются давить на запад от города, а также пытаются обойти город с юга и давить в районе Купянска-Узлового - добавил он.

Напомним

Ранее Генеральный штаб ВСУ опровергал ложь россиян о якобы захвате Купянска, Покровска и Волчанска.