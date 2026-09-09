Окупанти продовжують атакувати Київ: стовп диму піднімається біля ТРЦ "Lavina Mall"

Ворог продовжує атакувати столицю. Як повідомляють користувачі соцмереж, новий приліт, ймовірно, стався біля ТРЦ "Lavina Mall", передає УНН.

Що відомо

У мережі ширяться відео, де можна побачити величезний стовп диму після прильоту у районі ТРЦ "Lavina Mall".

ㅤСтолична влада наразі інформацію про атаку біля ТРЦ наразі не повідомляла.

Проте міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 20:15 відомо, що кількість постраждалих від атак рф у столиці зросла до 16, серед них - двоє дітей.

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