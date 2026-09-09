Окупанти продовжують атакувати Київ: стовп диму піднімається біля ТРЦ "Lavina Mall"
Київ • УНН
У соцмережах поширюють відео зі стовпом диму біля ТРЦ Lavina Mall. Влада Києва поки інформації про атаку не підтвердила.
Ворог продовжує атакувати столицю. Як повідомляють користувачі соцмереж, новий приліт, ймовірно, стався біля ТРЦ "Lavina Mall", передає УНН.
Що відомо
У мережі ширяться відео, де можна побачити величезний стовп диму після прильоту у районі ТРЦ "Lavina Mall".
ㅤСтолична влада наразі інформацію про атаку біля ТРЦ наразі не повідомляла.
Проте міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 20:15 відомо, що кількість постраждалих від атак рф у столиці зросла до 16, серед них - двоє дітей.
Ворог атакував ТРЦ у Сумах: загинула людина, є поранені09.09.26, 20:23 • 1756 переглядiв