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Оккупанты продолжают атаковать Киев: столб дыма поднимается возле ТРЦ "Lavina Mall"

Киев • УНН

 • 2280 просмотра

В социальных сетях распространяют видео со столбом дыма возле ТРЦ Lavina Mall. Власти Киева пока не подтвердили информацию об атаке.

Оккупанты продолжают атаковать Киев: столб дыма поднимается возле ТРЦ "Lavina Mall"

Враг продолжает атаковать столицу. Как сообщают пользователи соцсетей, новый прилёт, вероятно, произошёл возле ТРЦ "Lavina Mall", передаёт УНН.

Что известно

В сети распространяются видео, на которых можно увидеть огромный столб дыма после прилёта в районе ТРЦ "Lavina Mall".

ㅤСтоличные власти пока не сообщали информацию об атаке возле ТРЦ.

Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 20:15 известно: количество пострадавших от атак РФ в столице возросло до 16, среди них — двое детей.

Враг атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые09.09.26, 20:23 • 1726 просмотров

Антонина Туманова

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