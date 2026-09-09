Оккупанты продолжают атаковать Киев: столб дыма поднимается возле ТРЦ "Lavina Mall"
Киев • УНН
В социальных сетях распространяют видео со столбом дыма возле ТРЦ Lavina Mall. Власти Киева пока не подтвердили информацию об атаке.
Враг продолжает атаковать столицу. Как сообщают пользователи соцсетей, новый прилёт, вероятно, произошёл возле ТРЦ "Lavina Mall", передаёт УНН.
Что известно
В сети распространяются видео, на которых можно увидеть огромный столб дыма после прилёта в районе ТРЦ "Lavina Mall".
ㅤСтоличные власти пока не сообщали информацию об атаке возле ТРЦ.
Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 20:15 известно: количество пострадавших от атак РФ в столице возросло до 16, среди них — двое детей.
Враг атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые09.09.26, 20:23 • 1726 просмотров