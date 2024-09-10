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Окупанти атакували дроном чоловіка у Херсоні, а також цивільне авто у Кіндійці

Окупанти атакували дроном чоловіка у Херсоні, а також цивільне авто у Кіндійці

Київ • УНН

 • 16670 перегляди

Російські військові атакували дронами жителя Херсона та цивільний автомобіль у Кіндійці. Внаслідок атак постраждали троє цивільних осіб, один з яких у тяжкому стані.

Російські військові атакували з дрона жителя Херсона, а також цивільний автомобіль у Кіндійці, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

За даними ОВА, російські війська атакували з дрона жителя Херсона.

Близько 17:30 внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 30-річний чоловік. У нього — уламкове поранення руки.

"Швидка" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Крім того, окупанти атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Кіндійці.

65-річний чоловік дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, а також множинні уламкові поранення голови, грудної клітини, рук та ніг.

Каретою "швидкої" потерпілого доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за його життя.

Додамо

Також, за даними ОВА, близько 17:00 російська армія обстріляла Станіслав.

Під ворожий удар потрапили двоє людей, які перебували на подвірʼї будинку, — 58-річний чоловік та 57-річна жінка.

Вони дістали контузії та вибухові травми.

Бригада "швидкої" надала потерпілим меддопомогу на місці.

Херсонська область під ворожим обстрілом: загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина12.05.24, 08:05 • 27032 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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