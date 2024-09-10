Оккупанты атаковали дроном мужчину в Херсоне, а также гражданское авто в Киндийке

Российские военные атаковали с дрона жителя Херсона, а также гражданский автомобиль в Киндийке, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

По данным ОВА, российские войска атаковали с дрона жителя Херсона.

Около 17:30 в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 30-летний мужчина. У него - осколочное ранение руки.

«Скорая» доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Кроме того, оккупанты атаковали из БпЛА гражданский автомобиль в Киндийке.

65-летний мужчина получил взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, а также множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

Каретой «скорой» пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

Добавим

Также, по данным ОВА, около 17:00 российская армия обстреляла Станислав.

Под вражеский удар попали два человека, которые находились во дворе дома, - 58-летний мужчина и 57-летняя женщина.

Они получили контузии и взрывные травмы.

Бригада «скорой» оказала пострадавшим медпомощь на месте.

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