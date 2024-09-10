Оккупанты атаковали дроном мужчину в Херсоне, а также гражданское авто в Киндийке
Киев • УНН
Российские военные атаковали дронами жителя Херсона и гражданский автомобиль в Киндейке. В результате атак пострадали трое гражданских лиц, один из которых в тяжелом состоянии.
Российские военные атаковали с дрона жителя Херсона, а также гражданский автомобиль в Киндийке, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
По данным ОВА, российские войска атаковали с дрона жителя Херсона.
Около 17:30 в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 30-летний мужчина. У него - осколочное ранение руки.
«Скорая» доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
Кроме того, оккупанты атаковали из БпЛА гражданский автомобиль в Киндийке.
65-летний мужчина получил взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, а также множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.
Каретой «скорой» пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.
Добавим
Также, по данным ОВА, около 17:00 российская армия обстреляла Станислав.
Под вражеский удар попали два человека, которые находились во дворе дома, - 58-летний мужчина и 57-летняя женщина.
Они получили контузии и взрывные травмы.
Бригада «скорой» оказала пострадавшим медпомощь на месте.
Херсонська область під ворожим обстрілом: загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина12 мая 2024, 05:05 • 26850 просмотров