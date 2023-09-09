Окупанти знову били з важкої артилерії по Нікопольщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Росіяни обстріляли ввечері п'ятниці Мирівську громаду Дніпропетровської області з важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Агресор знову тероризував Нікопольщину.
Ввечері цілив по самому Нікополю. Вночі – по Мирівській громаді. Бив з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що обійшлось без загиблих та поранених, проте наслідки обстрілів з'ясовуються.
На інших територіях Дніпропетровщини минулося без ворожих атак.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці, 8 вересня, повідомив, що у Кривому Розі ворожа ракета вгатила в адмінбудівлю.
За попередніми даними, російські війська здійснили атаку по місту крилатою ракетою "Іскандер-К".
Згідно з останньою інформацією, кількість травмованих внаслідок атаки армії рф по Кривому Рогу становить 73 особи, ще одна людина загинула. Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.