Оккупанты снова били из тяжелой артиллерии по Никопольщине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Россияне обстреляли вечером пятницы Мировскую общину Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Агрессор снова терроризировал Никопольщину.
Вечером целился по самому Никополю. Ночью – по Мировской громаде. Бил из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что обошлось без погибших и раненых, однако последствия обстрелов выясняются.
На других территориях Днепропетровщины обошлось без вражеских атак.
Напомним
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром, 8 сентября, сообщил, что в Кривом Роге вражеская ракета вонзилась в админздание.
По предварительным данным, российские войска совершили атаку по городу крылатой ракетой "Искандер-К".
Согласно последней информации, количество травмированных в результате атаки армии рф по Кривому Рогу составляет 73 человека, еще один человек погиб. Вследствие вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.