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Оккупанты снова били из тяжелой артиллерии по Никопольщине

Киев • УНН

 • 276497 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Россияне обстреляли вечером пятницы Мировскую общину Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

"Агрессор снова терроризировал Никопольщину.

Вечером целился по самому Никополю. Ночью – по Мировской громаде. Бил из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обошлось без погибших и раненых, однако последствия обстрелов выясняются.

На других территориях Днепропетровщины обошлось без вражеских атак.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром, 8 сентября, сообщил, что в Кривом Роге вражеская ракета вонзилась в админздание.

По предварительным данным, российские войска совершили атаку по городу крылатой ракетой "Искандер-К".

Согласно последней информации, количество травмированных в результате атаки армии рф по Кривому Рогу составляет 73 человека, еще один человек погиб. Вследствие вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.

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