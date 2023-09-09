Оккупанты снова били из тяжелой артиллерии по Никопольщине

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"Агрессор снова терроризировал Никопольщину.

Вечером целился по самому Никополю. Ночью – по Мировской громаде. Бил из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обошлось без погибших и раненых, однако последствия обстрелов выясняются.

На других территориях Днепропетровщины обошлось без вражеских атак.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром, 8 сентября, сообщил, что в Кривом Роге вражеская ракета вонзилась в админздание.

По предварительным данным, российские войска совершили атаку по городу крылатой ракетой "Искандер-К".

Согласно последней информации, количество травмированных в результате атаки армии рф по Кривому Рогу составляет 73 человека, еще один человек погиб. Вследствие вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.