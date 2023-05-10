Окупанти здійснили понад 30 атак на чотирьох напрямках - Генштаб

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - ворог здійснив понад 30 атак за добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ.

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«Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області», - інформує Генштаб.

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Зазначається, що на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдав авіаударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

«На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області», - йдеться в повідомленні.

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