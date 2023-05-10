Оккупанты совершили более 30 атак на четырех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - враг совершил более 30 атак в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Цитата
«Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка и Спорно. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка, Спорное и Берестово Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Бахмутом серьезно пострадали две роты 72-й российской бригады
«В течение суток вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области», - сообщает Генштаб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бахмутское направление: Сырский заявил, что враг на некоторых участках отступил до 2 км
Отмечается, что в Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиаудары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.
«На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенным пунктам Георгиевка и Победа Донецкой области», - говорится в сообщении.