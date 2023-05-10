Оккупанты совершили более 30 атак на четырех направлениях - Генштаб

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«Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка и Спорно. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка, Спорное и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление.

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«В течение суток вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области», - сообщает Генштаб.

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Отмечается, что в Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиаудары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

«На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенным пунктам Георгиевка и Победа Донецкой области», - говорится в сообщении.