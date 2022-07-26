Окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова - ОВА

Деталі

За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.

У той же час окупанти знову наснесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.

Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.

У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.

Цитата

"Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни "поливають" наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі і стратегічному - Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка — Дементіївка. Віримо у Збройні Сили України", - написав Синєгубов у Telegram.

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав знищений внаслідок нічного обстрілу будинок культури у Чугуєві.