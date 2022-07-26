Окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Російські окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району. Внаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону, ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.
У той же час окупанти знову наснесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.
Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.
По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.
У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.
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"Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни "поливають" наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі і стратегічному - Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка — Дементіївка. Віримо у Збройні Сили України", - написав Синєгубов у Telegram.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав знищений внаслідок нічного обстрілу будинок культури у Чугуєві.