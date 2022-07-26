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Оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова - ОВА

Оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова - ОВА

Киев • УНН

 • 242134 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Российские оккупанты около 5 часов утра нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района. В результате обстрела горела крыша здания автосалона, еще несколько снарядов попали по открытым территориям. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет.

В то же время оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву. Есть попадания по критической инфраструктуре.

Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди.

По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской общине, пострадал жилой дом.

В Балаклейской общине в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Цитата

"Наши защитники держат позиции. Несмотря на то, что россияне "поливают" наших защитников артиллерийским огнем, мы даем отпор по всем направлениям. В том числе и стратегическому - Изюмскому. Харьковские военные нанесли российской армии значительные потери на направлении Цуповка — Дементиевка. Верим в Вооруженные Силы Украины", - написал Синегубов в Telegram.

Напомним 

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов показал уничтоженный в результате ночного обстрела дом культуры в Чугуеве.

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