Нічний обстріл Чугуєва: голова ОВА показав знищений будинок культури

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"Наслідки нічних обстрілів міста Чугуїв. Будинок культури, де в підвалі переховувались люди, фактично знищений окупантами. Троє осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але в підвалі ще перебували люди, усі служби продовжують працювати", – написав Синєгубов.

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Також окупанти пошкодили житлові будинки, освітню установу, є влучання по відкритих територіях.

За даними поліції, попередньо обстріл здійснили зенітно-ракетним комплексом С300. Частину із запущеного з території рф збили Збройні сили України.

Нагадаємо

Вночі російські окупанти вдарили по цивільних об'єктах Чугуєва Харківської області – будинку культури та школі.