Вночі загарбники вдарили по Чугуєву, обстрілів Харкова не фіксували - голова ОВА

Цитата

"У Харкові штаб оборони міста обстрілів не зафіксував. Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами, 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом доби, за даними голови ОВА, у селі Коробочкине та селищі Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі.

"На жаль, у селі Кулиничі, Харківського району, загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет. Ми вкотре звертаємося до аграріїв Харківщини: пам'ятайте про небезпеку. Працювати на полях можна лише після обстеження із вибухотехніками та військовими!" - зазначив Синєгубов.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через близьке розташування до російського кордону, ракета із території рф влучає по Харкову за 30 секунд, через це в області наразі не ухвалили рішення щодо початку навчального процесу.