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Вночі загарбники вдарили по Чугуєву, обстрілів Харкова не фіксували - голова ОВА

Вночі загарбники вдарили по Чугуєву, обстрілів Харкова не фіксували - голова ОВА

Київ • УНН

 • 218004 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські загарбники вночі вдарили по цивільних об'єктах Чугуєва Харківської області, обстрілів Харкова не фіксували. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"У Харкові штаб оборони міста обстрілів не зафіксував. Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами, 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом доби, за даними голови ОВА, у селі Коробочкине та селищі Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі.

"На жаль, у селі Кулиничі, Харківського району, загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет. Ми вкотре звертаємося до аграріїв Харківщини: пам'ятайте про небезпеку. Працювати на полях можна лише після обстеження із вибухотехніками та військовими!" - зазначив Синєгубов.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через близьке розташування до російського кордону, ракета із території рф влучає по Харкову за 30 секунд, через це в області наразі не ухвалили рішення щодо початку навчального процесу. 

Українські Національні Новини

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