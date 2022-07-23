Синєгубов: із Бєлгорода до Харкова ракета летить 30 секунд, а щоб учням спуститися в укриття, треба 5 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через близьке розташування до російського кордону, ракета із території рф влучає по Харкову за 30 секунд, через це в області наразі не прийняли рішення щодо початку навчального процесу. Про це він сказав під час брифінгу, передає УНН.
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"Час польоту ракети з передмістя російського Бєлгороду складає 30-40 секунд. Тобто за 30 секунд ми маємо всіх дітей спустити в укриття. Ми проводили відповідні тренування, у нас йшло на це максимум 5 хвилин", - зазначив Синєгубов.
Деталі
За його словами, формат навчання у закладах освіти області в наступному навчальному році залежатиме від військової ситуації в регіоні.
Синєгубов також додав, що в Харківській області майже 300 закладів освіти перебувають на тимчасово окупованих територіях. Із 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження. 17 шкіл повністю зруйновані і майже 200 - пошкоджені. Загалом 64 навчальні заклади мають укриття, які відповідають вимогам безпеки.
Голова ОВА сказав, що в разі потрапляння ракети, будівлю може бути зруйновано повністю - аж до підвального приміщення. Зокрема, саме так сталося із будівлею ХОДА, коли 1 березня в неї поцілила російська ракета "Іскандер" і фактично зруйнувала 6 поверхів залізобетонного перекриття.
"Тому рішення щодо навчального процесу будемо приймати ближче до початку навчального року, виключно враховуючи ту військову обстановку, яку будемо мати на той час. Але у той же час ми працюємо над приведенням до ладу всіх наявних укриттів", - наголосив Синєгубов.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.