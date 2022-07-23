Синегубов: из Белгорода в Харьков ракета летит 30 секунд, а чтобы учащимся спуститься в укрытие, нужно 5 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за близкого расположения к российской границе, ракета с территории рф попадает по Харькову за 30 секунд, из-за этого в области пока не приняли решение о начале учебного процесса. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.
Цитата
"Время полета ракеты из пригорода российского Белгорода составляет 30-40 секунд. То есть за 30 секунд мы должны всех детей спустить в укрытие. Мы проводили соответствующие тренировки, у нас уходило на это максимум 5 минут", - отметил Синегубов.
Детали
По его словам, формат обучения в учебных заведениях области в следующем учебном году будет зависеть от военной ситуации в регионе.
Синегубов также добавил, что в Харьковской области почти 300 учебных заведений находятся на временно оккупированных территориях. Из 24 заведений высшего образования – 21 имеют повреждения. 17 школ полностью разрушены и почти 200 – повреждены. В общей сложности 64 учебных заведения имеют укрытия, отвечающие требованиям безопасности.
Глава ОВА сказал, что в случае попадания ракеты, здание может быть разрушено полностью – вплоть до подвального помещения. В частности, именно так произошло со зданием ХОГА, когда 1 марта в нее попала российская ракета "Искандер" и фактически разрушила 6 этажей железобетонного перекрытия.
"Поэтому решение по учебному процессу будем принимать ближе к началу учебного года, исключительно учитывая ту военную обстановку, которую будем иметь к тому времени. Но в то же время мы работаем над приведением в порядок всех имеющихся укрытий", - подчеркнул Синегубов.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.