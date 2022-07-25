Ночью захватчики ударили по Чугуеву, обстрелов Харькова не фиксировали - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Российские захватчики ночью ударили по гражданским объектам Чугуева Харьковской области, обстрелов Харькова не фиксировали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"В Харькове штаб обороны города обстрелов не зафиксировал. Ночью оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школа, дом культуры. В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами, 3 человека спасатели уже освободили, повреждений нет. Все профильные службы продолжают дальше работать на месте", - отметил Синегубов в Telegram.
Детали
В течение суток, по данным главы ОВА, в селе Коробочкино и поселке Печенеги несколько раз обстреливали жилые сектора. В районе вне населенных пунктов возник пожар на поле с пшеницей, площадью 1 га.
В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Обстрелы оккупантов зафиксировали и в Изюмском районе.
"К сожалению, в селе Кулиничи, Харьковского района, погиб 39-летний тракторист, наехавший на взрывной предмет. Мы еще раз обращаемся к аграриям Харьковской области: помните об опасности. Работать на полях можно только после обследования со взрывотехниками и военными!" – отметил Синегубов.
Дополнение
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за близкого расположения к российской границе, ракета с территории рф попадает по Харькову за 30 секунд, из-за этого в области пока не приняли решение о начале учебного процесса.