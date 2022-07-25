Ночной обстрел Чугуева: глава ОВА показал уничтоженный дом культуры

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"Последствия ночных обстрелов города Чугуев. Дом культуры, где в подвале скрывались люди, фактически уничтожен оккупантами. Трех человек спасатели уже освободили из-под завалов, но в подвале еще находились люди, все службы продолжают работать", – написал Синегубов.

Детали

Также оккупанты повредили жилые дома, образовательное учреждение, есть попадание по открытым территориям.

По данным полиции, предварительно обстрел совершили зенитно-ракетным комплексом С300. Часть из запущенного с территории рф сбили Вооруженные силы Украины.

Напомним

Ночью российские оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева Харьковской области – дому культуры и школе.