Окупанти запустили у бік Харкова дві ракети, одна вибухнула в повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські окупанти запустили в напрямку Харкова дві ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Минулої ночі обстрілів місто Харків не зафіксовано. Окупанти запустили в напрямку міста 2 ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо – без постраждалих», - написав Синєгубов у Telegram.
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За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював Харків, Харківський та Богодухівський райони області.
«Близько 9:00 ранку 24 серпня був обстріляний Шевченківській район Харкова. Пошкоджений заклад освіти. На щастя, ніхто не постраждав», - розповів Синєгубов.
Найбільш інтенсивно, з його слів, обстрілювалося селище Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах
Синєгубов зазначив, що за даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 2 мирних людей - в Малій Данилівці постраждали чоловіки 39 і 48 років.
«На лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати наші позиції із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. В районі Ізюма окупанти намагалися наступати в напрямку Пасіка – Долина, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами», - повідомив Синєгубов.
Доповнення
24 серпня російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами селище Мала Данилівка, також під обстрілами було місто Дергачі на Харківщині.