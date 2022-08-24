Ворог посилив терор мирного населення Харківщини, ще двоє поранених - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами селище Мала Данилівка, також під обстрілами було місто Дергачі на Харківщині, інформує УНН з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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"У День незалежності України ворог посилює терор мирного населення Харківщини", - зазначив Синєгубов після 11 години.
"Нагадую, що сьогодні протягом дня на території Харківської області триває комендантська година. Ризик обстрілів є дуже високим. По можливості перебувайте в укриттях", - додав голова ОВА.
Деталі
Зі слів голови ОВА, сьогодні окупанти обстріляли касетними боєприпасами смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, та інфраструктура. "На жаль, 2 цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики", - зазначив він.
У ГУ ДСНС у Харківській області при цьому повідомили, що вранці 24 серпня рашисти здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по селищу Мала Данилівка, в результаті чого сталося 5 пожеж у приватному секторі. Горіли 3 житлові будинки, легковий автомобіль та трава навпроти приватного сектору. Крім того, в результаті обстрілу були частково пошкоджені щонайменше 6 житлових будівель.
Також Синєгубов повідомив про ворожий обстріл з артилерії сьогодні міста Дергачі.
Доповнення
Російські окупанти посилили удари по мирних жителях Харкова та області, внаслідок обстрілів є постраждалі.