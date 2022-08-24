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Окупанти посилили удари по мирних жителях Харкова та області: голова ОВА повідомив про наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські окупанти посилили удари по мирних жителях Харкова та області, внаслідок обстрілів є постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти посилили удари по мирних жителях Харкова та області: голова ОВА повідомив про наслідки

Цитата

"Сьогодні, в 31-річницю Незалежності України, спливає рівно пів року від початку повномасштабного російського військового вторгнення. Російські окупанти, які не можуть здолати опір наших захисників на полі бою, посилили свої підступні удари по мирних мешканцях Харкова та області", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Так, зі слів голови ОВА, у Харкові:

  • Учора близько 21:00 ворог обстріляв Шевченківський район Харкова з РСЗВ імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік.
  • Близько 23:00 над Шевченківським районам Харкова вибухнула ракета, попередньо – "Калібр". Пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа. Вибито вікна будинку в Новобаварському районі.
  • Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її 5-річна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів.

Близько 00:30 ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетами С-300 по селищу Докучаєвське Роганської громади в Харківському районі. Зруйновано господарчу будівлю, сталася масштабна пожежа. Без постраждалих.

Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів:

  • У Харкові були пошкоджені господарські будівлі. Цивільний 61-річний чоловік зазнав поранення.
  • У Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі.
  • Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював село Циркуни Харківського району. У селі сталося одразу 4 пожежі. Пошкоджені житлові та господарчі будівлі. Поранення отримав 59-річний чоловік.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог веде обстріл наших позицій з реактивної та ствольної артилерії, веде розвідку за допомогою БпЛА. Наші захисники дають окупантам гідну відсіч та завдають відчутних втрат", - зазначив Синєгубов.

Доповнення

У результаті ворожого обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району Харкова.

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