Оккупанты усилили удары по мирным жителям Харькова и области: глава ОВА сообщил о последствиях

Цитата

"Сегодня, в 31-ю годовщину Независимости Украины, истекает ровно полгода от начала полномасштабного российского военного вторжения. Российские оккупанты, которые не могут одолеть сопротивление наших защитников на поле боя, усилили свои коварные удары по мирным жителям Харькова и области", – заявил Синегубов в Telegram.

Детали

Так, по словам главы ОВА, в Харькове:



Вчера около 21:00 враг обстрелял Шевченковский район Харькова из РСЗО предположительно кассетными боеприпасами. Пострадали жилые дома. Ранение получил 38-летний мужчина.



Около 23:00 над Шевченковским районам Харькова взорвалась ракета, предварительно – "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе.



Ночью в Харькове медики госпитализировали женщину 33 лет с взрывной травмой. Ее 5-летняя дочь из-за обстрела получила такой сильный стресс, что также нуждалась в помощи врачей.



Около 00:30 ночи враг нанес ракетный удар, предварительно ракетами С-300 по поселку Докучаевское Роганской громады в Харьковском районе. Разрушено хозяйственное здание, произошел масштабный пожар. Без пострадавших.

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов:



В Харькове были повреждены хозяйственные постройки. Гражданский 61-летний мужчина получил ранение.



В Чугуевском районе из-за обстрелов произошли лесные пожары.



В течение вчерашнего дня враг массированно обстреливал село Циркуны Харьковского района. В селе произошло сразу 4 пожара. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Ранение получил 59-летний мужчина.



"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг ведет обстрел наших позиций из реактивной и ствольной артиллерии, ведет разведку с помощью БпЛА. Наши защитники дают оккупантам достойный отпор и причиняют ощутимые потери", - отметил Синегубов.

Дополнение

В результате вражеского обстрела произошел пожар в трехэтажном жилом здании Шевченковского района Харькова.