В результаті ворожого обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району Харкова - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. За добу з 23 по 24 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. За добу рятувальники здійснили 49 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 33, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 9. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), Чугуївському (1) та Харківському (6) районах області, а також Шевченківському (1) районі Харкова, пише УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Харківський район: у селищі Циркуни сталося відразу 4 пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли господарчі споруди, надвірні забудови, паркани та трава.
Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по місту Харкову та області. В результаті обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району міста Харкова. Горіли дерев‘яні конструкції даху, перекриття та внутрішні перегородки.
До ліквідації пожежі було залучено 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС.
Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалось швидко ліквідувати та запобігти розповсюдження полум‘я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було.
Також у с. Рогань Харківського району внаслідок ракетного обстрілу сталась пожежа у складській будівлі. Площа пожежі склала близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв та постраждалих не було.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 15 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Додамо
23 серпня, вдень повідомлялося про артилерійський обстріл Шевченківського району Харкова.
Ввечері окупанти знову обстріляли Шевченківський район.
Пізніше Терехов повідомив про третій за день обстріл Шевченківського району міста.
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