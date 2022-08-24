В результаті ворожого обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району Харкова - ДСНС

КИЇВ. 24 серпня. УНН. За добу з 23 по 24 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. За добу рятувальники здійснили 49 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 33, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 9. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), Чугуївському (1) та Харківському (6) районах області, а також Шевченківському (1) районі Харкова, пише УНН з посиланням на ДСНС.